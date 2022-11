În proiectul de rezoluție înaintat delegațiilor se spune că "Utilizarea sau amenințarea cu utilizarea armelor nucleare este inacceptabilă. Soluționarea pașnică a conflictelor, eforturile de depășire a crizelor, precum și diplomația și dialogul sunt vitale. Epoca actuală nu ar trebui să fie o eră a războiului", a citat ziarul dintr-un fragment din proiectul de comunicat. Acesta subliniază, de asemenea, că războiul din Ucraina "restrânge creșterea [economică], crește inflația, perturbă lanțurile de aprovizionare, amenință securitatea energetică și alimentară".

Textul declarației, după cum notează Financial Times, a fost convenit după mai multe zile de negocieri între oficialii țărilor occidentale, Rusia și China.

