Putin preia controlul asupra activelor a cinci companii străine din Rusia. Ce firme sunt vizate

Președintele rus Vladimir Putin a dispus trecerea sub administrare temporară a activelor din Rusia ale producătorului francez de pardoseli Tarkett și ale altor patru companii străine. Afacerile vizate au o cifră de afaceri anuală cumulată de peste 50 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 532 de milioane de euro.
Prin decretul semnat de liderul de la Kremlin, controlul asupra acestor active este transferat către Centre Capital, o societate de administrare înregistrată în februarie 2026.
Compania este condusă de Marat Mirhaidarov, fost șef al administrației guvernatorului regiunii Zabaikalie. Acesta s-a retras din funcție în 2025, după ce a fost rănit în războiul din Ucraina, relatează Euronews.
Ce companii sunt vizate de decretul lui Putin
Pe lângă Tarkett, măsura se aplică unor producători de ambalaje și produse de igienă care au continuat să opereze pe piața rusă după invazia pe scară largă a Ucrainei, începută în februarie 2022.
Celelalte patru companii vizate sunt:
Kappa Rus, producător de ambalaje din hârtie care a făcut parte din grupul irlandez Smurfit Kappa;
Ontex RU, producător de articole de igienă din grupul belgian Ontex;
Eviosys Packaging Kuban, producător de ambalaje metalice care aparține companiei americane Sonoco Products Company;
Menshen Packaging CIS, deținută de producătorul german de mase plastice Menshen.
Tarkett a păstrat în Rusia două dintre cele 34 de fabrici ale grupului și a continuat să achite taxe către bugetul rus. Potrivit raportului său anual pentru 2024, compania se situează pe locul al treilea la nivel mondial în funcție de vânzările de pardoseli și este lider pe segmentul pardoselilor din vinil.
Măsura urmează transferurilor de active ale Nestlé, Auchan și Metro
Decretul se înscrie într-o serie de intervenții ale autorităților ruse asupra afacerilor unor grupuri străine.
Potrivit Euronews, în septembrie, Putin a dispus trecerea sub administrare temporară a activelor din Rusia ale Nestlé, Metro, Auchan și Leroy Merlin. Acestea au ajuns sub controlul LEV Management, o societate înființată cu puțin timp înaintea deciziei. Presa rusă a relatat că firma ar avea legături cu serviciile de securitate ale țării.
Ulterior, aceeași măsură a fost aplicată unui producător de sisteme de dozare din plastic deținut de holdingul francez Aptar Europe Holding.
Cum funcționează administrarea temporară a activelor străine
Cadrul folosit de Kremlin a fost introdus printr-un decret prezidențial semnat în aprilie 2023. Acesta permite plasarea anumitor active deținute de companii străine în Rusia sub administrare temporară.
Printre primele grupuri afectate de acest mecanism s-au numărat producătorul danez de bere Carlsberg și compania franceză de produse lactate Danone.
Deși autoritățile ruse folosesc termenul de „administrare temporară”, guverne occidentale și experți în drept internațional au descris astfel de intervenții drept exproprieri ilegale, potrivit sursei citate.
Companiile afectate pot, în principiu, să solicite despăgubiri prin arbitraj internațional, în baza tratatelor bilaterale de investiții încheiate de Rusia cu state membre ale Uniunii Europene. Obținerea efectivă a compensațiilor rămâne însă dificilă, inclusiv din cauza obstacolelor în executarea hotărârilor împotriva statului rus și a entităților sale.
Kremlinul invocă sancțiunile occidentale
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a asociat transferul activelor Nestlé și Auchan cu faptul că aceste companii provin din state considerate de Moscova „neprietenoase”.
Autoritățile ruse includ în această categorie toate țările Uniunii Europene, Statele Unite, Regatul Unit și alte state care au impus sancțiuni după invazia din 2022.
Moscova a prezentat preluarea activelor străine și ca pe o reacție la înghețarea activelor suverane rusești în urma declanșării războiului.