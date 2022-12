Comandantul forțelor separatiste din Donețk a declarat că Rusia nu poate câștiga războiul din Ucraina doar cu mijloace convenționale și a cerut folosirea armelor nucleare împotriva NATO. Declarația vine la câteva zile după ce președintele rus - Vladimir Putin a precizat că „Rusia nu a înnebunit să folosească arme nucleare”.

Alexander Hodakovski, recunoaște într-o declarație video că Rusia nu posedă mijloacele convenționale pentru a câștiga războiul din Ucraina. De aceea, liderul separatist lansează un apel pentru folosirea armelor nucleare.

„(Țările NATO) sunt foarte aproape de a trece acea linie roșie. Așa că toată lumea își dă seama că următoarea spirală a escaladării nu poate fi decât stadiul nuclear al războiului.

Ele sunt direct implicate acum!

Prin urmare, dacă de exemplu țările NATO trec de anumite limite, pentru că nu putem spune că ele doar furnizează sau vând arme Ucrainei.

Cu toate acestea, ne dăm seama că resursele noastre au, bineînțeles, limitele lor. Suntem conștienți de capabilitățile noastre actuale. Avem un număr de unități care sunt rotite pentru a se putea recupera la bazele lor din Rusia, acum există noi batalioane formate și în formare.

Iar următoarea spirală a escaladării poate fi doar una - nucleară.

Iar cât de pregătit este Occidentul pentru ca situația să evolueze în acest sens, nu cred că este, fiindcă subliniază constant că asta nu poate fi permis în nicio circumstanță.

Nu aveam această capacitate, suntem o țară care luptă împotriva întregii lumi occidentale, și nu avem resursele pentru a înfrânge blocul NATO cu mijloace convenționale.

Dar avem arme nucleare pentru asta. Le-am construit special pentru astfel de situații”, a susținut comandantul separatiștilor din Donețk.

