Proteste de amploare în Italia împotriva guvernului Meloni. ”Vrem mai multe săli de clasă, nu mai multe bombe!” -FOTO/VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 oct. 2026, 17:03

Zeci de mii de elevi și studenți au protestat vineri în marile orașe ale Italiei, printre care Roma și Bologna, solicitând măsuri urgente împotriva crizei climatice, reforme structurale ale sistemului public de învățământ și renunțarea la majorarea cheltuielilor militare, relatează agenția EFE.

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