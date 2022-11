„Să se audă în toată comunitatea din Madrid! Nu ne vom opri! Vom continua să luptăm!”, spune un manifestant.

200.000 de oameni, printre care și medici au protestat împotriva noilor măsuri impuse de Ministrul Sănătății pentru spitalele din Madrid. Cadrele medicale sunt într-o situație fără precedent și spun că noile măsuri favorizează spitalele private în detrimentul celor de stat.

El gobierno cifra asistencia en 200.000 Los convocantes: 670.000 Yo, por las veces que he organizado cumpleaños y fiestas de empresa, me quedo más con los convocantes. Intenté contarles pero, como soy de plan de estudios antiguo y cuento en números romanos, no me ha dado tiempo. pic.twitter.com/CkezVjdvbm