În emisiunea sa din prime-time, la Russia-1, Soloviov a readus în discuția cu invitații săi tema coaliției militare internaționale al cărei scop este să distrugă Rusia și nevoia de a se apăra cu orice preț.

"Să ne imaginăm ororile unui teribil atac nuclear tactic. Zone prin care Ucraina este alimentată cu armament occidental ar fi contaminate. Sau imaginați-vă că dacă America va continua să livreze armament vor fi lovituri asupra uni aeroport din Polonia sau asupra bazelor din România. Nu vreau să spun că se va întâmpla, nu înseamnă că vom folosi armamentul nuclear, Este doar o incertitudine constructiva. Ei bine, noi avem aceste arme, iar teama lor cea mai mare este că le vom folosi," a afirmat Soloviov.

Russian propagandists complain they have less weapons than the West and less mobilization resource, threatening to strike Poland and Romania with nuclear weapons. pic.twitter.com/rdgYuxTEwY