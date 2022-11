În emisiunea celui mai cunoscut jurnalist rus de propagandă, Vladimir Soloviov, analistul politic Andrei Sidorov a sugerat că în discuția privind rezultatul operațiunii speciale din Ucraina nu se poate face abstracție de 2 elemente: faptul că Moscova a subestimat capacitatea de mobilizare a țărilor europene, cu sprijinul vital al Statelor Unite, precum și rolul benefic al fostului președinte Donald Trump, care prin politica sa față de Rusia i-a lăsat un răgaz să se pregătească.

"Da, poate că i-am subestimat, nu ne-am așteptat la o asemenea consolidare a Occidentului și nici ca Statele Unite să reușească să se mobilizeze, amintiți-vă cum vorbeam despre ei în 2020 (despre Statele Unite, în perioada alegerilor prezidențiale, câștigate de Joe Biden N.R.), că se vor prăbuși.

SUA VA DEVENI ARSENALUL DEMOCRAȚIE, CHINA A DOUA PUTERE MILITARĂ

Analistul a invocat și teoria că sub masca ajutorului militar acordat Ucraine și țărilor UE, Washingtonul a relansat programul de reînarmare, cu scopul de a deveni "cel mai mare arsenal miliar al democrației". În plus, Sidorov a amintit și ambițiile Chinei de a se contura ca o contrapondere militară a Statelor Unite. În acest context, Rusia se află într-o postură delicată și trebuie să-și reconstruiască rapid economia.

"Trump ne-a oferit 4 ani. Vorbind realist, ridicând toate sancțiunile, Trump ne-a oferit un răgaz de 4 ani pentru a ne pregăti pentru ceea ce se întâmplă acum. Dacă era Hillary Clinton (președinte al Statelor Unite, după alegerile din 2016 - N.R.) sunt 100% convins că am fi început cu 4 ani în urmă," a afirmat analistul politic, potrivit traducerii oferite de jurnalista Julia Davis, specializată în monitorizarea presei ruse.

Propagandistul Kremlinului a invocat și pandemia COVID ca un factor care a "călit" poporul rus și astfel poate face față mai ușor sancțiunilor occidentale impuse după declanșarea invaziei din Ucraina.

Meanwhile in Russia: top Kremlin propagandists ponder what their victory would look like and express their gratitude to Trump and the coronavirus for allowing their economy to survive the sanctions and be able to handle Russia's invasion of Ukraine. pic.twitter.com/iZUzQsu3S9