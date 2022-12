Nu doar aparatul de propagandă al Kremlinului, ci și Putin însuși folosește copii ca să își legitimeze invazia din Ucraina. Presa de casă a dictatorului de Moscova a publicat o filmare în care Vladimir Putin sună o fetiță de 8 ani din Zaporojie, regiune anexată forțat de Rusia, relatează Realitatea PLUS. Putin i-a cerut să îi trimită castraveți de pe plantația familiei. Propaganda rusă scrie că fetița de 8 ani își dorește să viziteze Crimeea și că Putin ar fi vorbit cu mai mulți copii ucraineni care au trimis felicitări puse în „Pomul Dorințelor”.

Putin a sunat-o pe pe Sașa (Alexandra Titarenko), o fetiță din regiunea Zaporojie ce aparține de drept Ucrainei, după ce a ales cartea ei poștală de Crăciun din „Pomul dorințelor” de la Kremlin. Aceasta scria că vrea să viziteze Crimeea și Casa lui Moș Crăciun.

„Sașa, salut! Cum îți place la Moș Crăciun? Grozav? Ce ai făcut azi și ieri? Ți-au oferit ceai acolo, nu-i așa? Covrigi? Biscuiți? Delicioși? E bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Salută-i pe mama și pe tata. Vrei să-mi trimiți... Știu că acolo creșteți castraveți și roșii. Îmi vei trimite castraveți? Da, voi aștepta cadourile de Revelioon de la tine”, i-a spus Vladimir Putin, la telefon, Sașei.

„Sașa, de 8 ani, a visat să viziteze Crimeea și casa lui Moș Crăciun. Unele din aceste dorințe s-au împlinit deja. Alaltăieri, a ajuns la Veliky Ustyug împreună cu mama și tatăl ei. A fost organizat un tur al orașului pentru Sașa. Ea a mers de-a lungul Traseului basmelor, a călătorit cu un trenuleț și a vizitat oficiul poștal și casa lui Moș Crăciun pentru a-l cunoaște”, transmite Ria Novosti.

🇷🇺#VladimirPutin phoned Sasha Titarenko, 8 year old from Zaporozhye region, and found out if she liked everything at a residence of ‘Father Frost’. The girl's #dream to visit a main #Russian magician was fulfilled at "Wish Tree" action. 🥰#Part2https://t.co/wAXwPx12HP pic.twitter.com/7QibLpmCnp