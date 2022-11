Femeia vinovată de atacul din Piața Taksim din Istanbul a fost arestată preventiv. Anchetatorii au stabilit, potrivit imaginilor surprinse de camerele video din zonă, că aceasta a stat aproximativ 40 de minute pe bancă și s-a ridicat și a aplecat abia cu un minut înainte de explozie.

There was an explosion in Istanbul: there are injured The blast took place on the Istiklal pedestrian street popular with tourists. CNN reports that 11 people were injured pic.twitter.com/hxB1NSFihn

Și momentul exploziei a fost surprins de camere. Piața era plină de sute de oameni, turiști și locuitori ai orașului, iar în doar câteva secunde totul s-a transformat într-un adevărat carnagiu.

The Turkish press has published a photo of the woman allegedly responsible for yesterday's terrorist attack on Istiklal Street in Istanbul. The day before, an explosion on a popular tourist route killed six people and injured more than 80.

1/ pic.twitter.com/LJjQ2eHuQR