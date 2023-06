Consiliul Comandanților PMC Wagner a luat o decizie: răul adus de conducerea militară a țării trebuie oprit. Ei neglijează viețile soldaților. Au uitat cuvântul „dreptate”, iar noi îl vom aduce înapoi.

Cei care i-au distrus pe băieții noștri, care au distrus zeci, zeci de mii de vieți de soldați ruși vor fi pedepsiți.

Întreb: nimeni nu rezistă. Toți cei care vor încerca să reziste, îi vom considera un pericol și îi vom distruge imediat, inclusiv orice puncte de control în calea noastră. Și orice aviație pe care o vedem deasupra capetelor noastre. Îi rog pe toți să rămână calmi, să nu cedeze provocărilor și să rămână în casele lor. În mod ideal, cei de pe drumul nostru, să nu iasă afară.

După ce am terminat ceea ce am început, ne vom întoarce în prima linie pentru a ne proteja patria-mamă. Autoritatea prezidențială, Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne, Rosgvardia și alte departamente vor continua să funcționeze ca până acum. Ne vom ocupa de cei care distrug soldații ruși. Și ne vom întoarce în prima linie. Justiția în armată va fi restabilită. Și după aceasta, dreptate pentru întreaga Rusie,” a transmis Prigojin.

Full message of Prigozhi "declaring war on the Russian Ministry of Defence:



"PMC Wagner Commanders’ Council made a decision: the evil brought by the military leadership of the country must be stopped.



They neglect the lives of soldiers. They forgot the word "justice", and we…