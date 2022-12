Prețul futures din ianuarie la hub-ul TTF din Țările de Jos a crescut la 1.258 de dolari per mia de metri cubi, sau la 114,325 euro per MWh (pe baza cursului de schimb EUR/USD actual, prețurile ICE sunt prezentate în euro per MWh), relatează TASS preluat de Rador.

Marți s-a anunţat că o explozie s-a produs la gazoductul Urengoi-Pomarî-Ujgorod din Republica Ciuvaşă. Potrivit informaţiilor Comitetului de Stat pentru Apărare Civilă și Situații de Urgență al republicii, în urma incediului izbucnit după explozie o persoană a fost rănită.

Serviciile de urgență au lichidat deja incendiul de pe gazoduct, a transmis serviciul de presă al Direcției Generale a Ministerului Situațiilor de Urgență din republică.