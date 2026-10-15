Premierul Bulgariei susține acordul Trump–Putin privind motorina și se distanțează de liderii UE

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a apărat joi, 15 octombrie, la Bruxelles, acordul dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind aprovizionarea cu motorină rusească. În timp ce alți lideri europeni critică înțelegerea, șeful guvernului de la Sofia invocă nevoia de a reduce prețurile carburanților și de a proteja competitivitatea economiei europene.
Radev și-a exprimat poziția înaintea reuniunii Consiliului European, susținând că scumpirea combustibililor este una dintre problemele majore cu care se confruntă Europa.
„Știți care este problema noastră în acest moment în Europa? Prețurile ridicate la combustibil. Apreciem orice măsură menită să reducă prețurile la combustibil și să ne garanteze competitivitatea”, a declarat premierul bulgar în fața jurnaliștilor, potrivit Euronews.
Acordul privind motorina rusească provoacă divergențe în UE
Înțelegerea dintre Washington și Moscova a fost posibilă după ce Statele Unite au relaxat sancțiunile aplicabile motorinei rusești până în aprilie 2027. Poziția lui Radev contrastează cu cea exprimată de lideri europeni care avertizează că acordul poate slăbi presiunea economică asupra Rusiei.
Premierul suedez Ulf Kristersson a criticat decizia, argumentând că orice măsură care ajută Rusia să își finanțeze războiul transmite un semnal negativ. La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a descris acordul drept un cadou pentru Vladimir Putin, într-un moment în care Rusia își intensifică bombardamentele.
Uniunea Europeană a anunțat că își va menține propriile sancțiuni împotriva Moscovei, în pofida derogării acordate de administrația americană.
Radev critică și atacurile asupra infrastructurii energetice
Premierul bulgar s-a pronunțat și împotriva atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia. El a susținut că loviturile îndreptate împotriva infrastructurii energetice, indiferent de partea care le execută, au consecințe și asupra economiilor europene.
„Nu susțin atacurile asupra niciunei rafinării. Nu susțin atacurile asupra niciunei centrale energetice, la fel cum nu susțin nici atacurile rusești asupra centralelor energetice din Ucraina, deoarece acest lucru se întoarce împotriva noastră”, a afirmat Radev, potrivit sursei citate.
Declarațiile au venit în contextul în care Donald Trump i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești. Liderul de la Kiev a transmis însă că această campanie va continua.
Nicușor Dan, discuții cu Radev și Mark Rutte despre Marea Neagră
La reuniunea de la Bruxelles participă și președintele României, Nicușor Dan. Separat de dezbaterea privind aprovizionarea cu motorină, acesta are programate discuții cu Rumen Radev și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe tema securității la Marea Neagră.
Pe agenda întâlnirii se află incidentele provocate de dronele rusești și riscurile pe care acestea le generează pentru securitatea regiunii.