Premierul Bulgariei susține acordul Trump–Putin privind motorina și se distanțează de liderii UE

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 oct. 2026, 15:14

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a apărat joi, 15 octombrie, la Bruxelles, acordul dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind aprovizionarea cu motorină rusească. În timp ce alți lideri europeni critică înțelegerea, șeful guvernului de la Sofia invocă nevoia de a reduce prețurile carburanților și de a proteja competitivitatea economiei europene.

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