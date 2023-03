Cel puţin 14 persoane au fost ucise miercuri într-o nouă serie de bombardamente rusești în mai multe zone din sud-estul Ucrainei. Dintre acestea, patru au fost ucise miercuri lângă Kiev şi una în oraşul Zaporojie din sud-estul Ucrainei.

Biroul de presă al armatei ucrainene a raportat cel puţin 14 morţi şi peste 40 de răniţi în urma bombardamentelor efectuate în 11 zone din sud-estul Ucrainei. Atacurile au fost raportate în regiunea Doneţk şi în Zaporojie, unde preşedintele Volodimir Zelenski a anunțat un bombardament puternic asupra unui bloc rezidenţial. În Zaporojie, o persoană a fost ucisă, iar alte 25 au fost rănite.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis că, prin aceste atacuri ucigașe continue, Moscova arată că nu este interesată în negocieri de pace, notează Reuters și AFP, preluate de agerpres.ro. Zelenski a cerut eforturi suplimentare pentru învingerea "terorismului rus".

Potrivit Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă al Ucrainei, două cămine şi o facilitate de învăţământ din Rjîşciv, la 64 de kilometri de capitala ucraineană, au fost parţial distruse în timpul unui atac cu dronă care a avut loc în timpul nopţii şi care a ucis patru persoane.

Şeful poliţiei regionale Andrii Nebîtov a anunţat că 20 de persoane au fost duse la spital şi alte câteva au fost date dispărute în urma seriei de explozii care au avut loc la Rjîşciv după orele trei noaptea (01:00 GMT). Acest atac a fost urmat de un bombardament asupra a două clădiri rezidenţiale din oraşul Zaporojie, unde, potrivit autorităţilor, o persoană a fost ucisă şi alte 25 au fost duse la spital.

"Din nefericire, o persoană rănită, care se afla într-o stare gravă, a decedat. Potrivit informaţiilor actualizate, 25 de persoane sunt în prezent spitalizate", a precizat Anatoli Kurtiev pe aplicaţia de mesagerie Telegram.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că "a bombardat oraşul (Zaporojie) cu sălbăticie".

"Peste 20 de drone iraniene ucigaşe, mai multe rachete şi numeroase bombardamente într-o singură noapte de terorism rusesc împotriva Ucrainei.

Sunt atacate zone rezidenţiale în care trăiesc oameni de rând şi copii. Această situaţie nu poate deveni una normală în Ucraina sau oriunde altundeva în lume. Avem nevoie de mai multă unitate şi determinare pentru a învinge cât mai rapid terorismul rus şi a ne proteja vieţile", a scris Zelenski pe contul său de Twitter.

"De fiecare dată când cineva aude cuvântul 'pace', la Moscova se comandă un atac criminal ca acesta", a adăugat Zelenski.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU