Cel puţin 32 de persoane au murit în nouă state din SUA şi alte zeci au fost spitalizate după seria de tornade de vineri şi sâmbătă. Pagubele provocate de tornade sunt importante și au fost raportate în 11 state. Fenomenele extreme au lovit centrul și sud-estul SUA. Furtunile au devastat case, au rupt acoperișurile clădirilor, au rupt copaci, au întrerupt și curentul.

Pericolul nu a trecut însă, marți sunt așteptate noi furtuni care să provoace noi tornade, grindină mare și vânt puternic. Unele din zonele afectate deja urmează să fie lovite și marți, avertizează meteorologii, este vorba de statele Arkansas, Iowa, Illinois, potrivit CNN.

„Aceste furtuni ar putea genera un risc de câteva tornade puternice, grindină mare și rafale de vânt puternice”, a avertizat Serviciul Național de Meteorologie.

O alertă de tornade puternice, de grad 3, 5 fiind cel mai mare, este în vigoare pentru marți, în pentru Missouri Valey din Iowa și în statele din regiunea Vestului Mijlociu Superior: Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois and Indiana.

Serviciul Naţional de Meteorologie a confirmat cel puţin 31 de tornade în 9 state vineri şi sâmbătă. Mai mult de 28 de milioane de persoane din sudul şi vestul mijlociu se aflau sub supraveghere de tornade în noaptea de vineri spre sâmbătă spre sâmbătă, potrivit NWS.

Tornadoes have caused severe #damage in several #states of the #UnitedStates. So far, 32 people have been reported dead as a result of #powerfulstorms that hit Ohio, Tennessee, Arkansas, Illinois, Indiana, Alabama and Mississippi on Friday and Saturday.#Tornado #US #VOAUrdu pic.twitter.com/GSiaZk4aFr