Decizia a fost luată vineri, 3 martie, după ce jurnalistul a dezvăluit în ultimele ediții ale emisiunii „Spovedania lui Rizea” de la Realitatea Star că Viorel Cernăuțeanu deține ilegal funcția de șef al IGP și că își construiește 6 vile din bani negri.

Scopul operațiunii, potrivit lui Cristian Mihai Rizea, este să descopere cine dintre angajații MAI îi furnizează informații despre ilegalitățile comise de către Ana Revenco, Viorel Cernăuțeanu și Marin Garaz.

„A fost cutremur în MAI, după dezvăluirile mele. Vor să intre în telefoanele mele. Sunt disperați, vor să afle cine este sursa mea din interiorul MAI. Îi macină acest gând, și lucrează acum la fabricarea unui dosar. Vă aștept la percheziții. Vă dau telefoanele benevol, îmi cumpăr altele. Vă primesc în casă cu avocați, veți fi filmați LIVE, ca toți moldovenii să vadă abuzurile pe care le faceți. (…) Am fost informat foarte rapid despre ce au pus la cale Ana Revenco, Viorel Cernăuțeanu și Marin Garaz, ca de fiecare dată. Am știut mișcările lor înainte ca să le pună în aplicare, inclusiv despre abuzurile în trafic, filajul ilegal, accidentul rutier simulat, organizat de Garaz cu implicarea unui angajat de la pensiunea lui de lux, nedeclarată. Am fost mereu cu un pas înaintea lor și le-am dejucat planurile”, a relatat Cristian Mihai Rizea.

În acest context, jurnalistul i-a solicitat prim-ministrului Dorin Recean să nu admită transformarea Republicii Moldova într-un stat polițienesc.

