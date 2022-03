În noaptea de 2 martie, echipele de urgență ale rețelelor DTEK Donețk au reluat alimentarea cu energie în cea mai mare parte a orașului Mariupol - cartierele Central și Primorsky.

Acest lucru se precizează în mesajul Consiliului orășenesc Mariupol.

„Serviciile noastre comunale, angajații DTEK au ieșit eroic pe teren. Sub ploaia de gloanțe și obuze, au făcut totul pentru ca orașul nostru să poată trăi și să muncească. Astăzi am reușit. În oraș a apărut lumina, comunicațiile mobile au fost restabilite pe cât posibil. Noaptea am copt pâine și am făcut-o de trei ori mai mult. În magazinele noastre au apărut 26 de tone de pâine", a informat Consiliul Local.

Potrivit Ministerului Energiei, inginerii au reușit să redea curentul către 81.000 de abonați în partea centrală și pe malul drept al orașului. Adică, în cartierele Central și Primorsky din Mariupol.

Echipele de urgență energetică sunt gata să reia alimentarea cu energie a celor 50 de mii de abonați rămași și așteaptă permisiunea de a efectua lucrări din partea Forțelor Armate ale Ucrainei.