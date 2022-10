Incidentul a fost anunțat de guvernatorul regiunii, care spune că este vorba despre încă un incendiu în regiune. Potrivit unor surse din cadrul echipelor de intervenție, depozitul vizat se află într-o localitate din apropierea orașului Belgorod, capitala regiunii cu același nume.

Oil depot on fire in Russia\"s Belgorod, authorities blame fire on Ukraine



Ukraine has neither confirmed nor refuted the allegations.

📷various Russian Telegram channels pic.twitter.com/KkkGX90VU9