Cel puțin 9 milioane de americani care trăiesc în apropiere de Marile Lacuri au primit avertismente de la meteorologi că zăpada poate depăși doi metri.

În vestul statului New York, în mai puțin de 20 de ore, zăpada a schimbat complet peisajul.

Cu o zi înainte, americanii din Buffalo au simțit temperaturi de vară, iar la lăsarea nopții a început furtuna de zăpadă cu tunete și fulgere.

Potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie, în Buffalo, al doilea oraş ca mărime din statul New York, sunt prognozate căderi de zăpadă „istorice” de peste 1,5 metri, însoţite de temperaturi foarte scăzute.

În zonele din jurul oraşului Buffalo, s-ar putea depune 5 cm de zăpadă pe oră, ceea ce ar însemna că regiunea va avea parte în doar câteva ore de zăpada pe care o are în mod obişnuit într-o lună. Este o prognoză nemaiîntâlnită în ultimii 20 de ani.

Cea mai mare ninsoare de trei zile din Buffalo a provocat straturi de peste 140 de centimetri, în decembrie 2001, potrivit CNN. O zonă a orașului era deja acoperită de aproape 20 de centimetri de vineri dimineață.

În unele zone stratul a depășit și 1,7 metri. Surpriza a fost mare și pentru americanii cu mașinile în garaj.



„Oamenii nici măcar nu mai pot ieși din case, darămite să conducă pe străzile din jur”, transmit reporterii americani de la fața locului, potrivit Realitatea PLUS.

Foto: CNN

Traficul comercial a fost interzis pe mai multe porțiuni pe autostrăzile din New York.

Foto: CNN

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a declarat că evenimentul extrem poate pune viața în pericol și a avertizat americanii din zonele afectate de furtuna majoră să stea în case.

Stadionul Highmark din Orchard Park a fost acoperit de vineri de câțiva metri de zăpadă.





Foto: CNN

Specialiștii au catalogat ninsoarea drept una dintre cele mai abundente din istorie, înregistrate în doar 24 de ore. Doi bărbați au fost găsiți morți în zăpadă cu degerături în comitatul Erie, potrivit CNN.





Just a beautiful dog surveying the snow from upstate New York. Let it snow, Buffalo. ❄️ 🐕 pic.twitter.com/cnNqyY5gcT