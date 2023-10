Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat vineri drept „inacceptabil" asediul Israelului asupra Fâşiei Gaza și l-a comparat chiar cu blocada Leningradului, de trei ani, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Liderul de la Kremlin a comparat asediul asupra Gaza cu blocada nazistă asupra Leningradului (Sankt Petersburg, n.r.) din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în discuțiile cu jurnaliștii din Kârgâzstan. Putin se află vineri în prima sa vizită oficială în străinătate de cînd Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele său, în martie acest an.

Putin a declarat că Israelul a fost supus unui "atac de o cruzime fără precedent" şi că are dreptul să se apere, relatează Reuters. În același timp, președintele rus a precizat că vărsarea de sânge trebuie să înceteze, avertizând că un atac terestru ar duce la "consecinţe grave pentru toate părţile".

Israelul este acum pe cale să facă ceva "comparabil cu asediul Leningradului din timpul Marelui Război Patriotic", a mai declarat Putin jurnaliştilor din Kârgâzstan, potrivit Reuters.

„I-am auzit pe unii spunând că ar putea fi luate măsuri militare și nemilitare împotriva Gazei. Sunt asemănătoare cu blocada de la Leningrad din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Înțelegem unde se poate ajunge cu așa ceva, în opinia mea, acest lucru este inacceptabil”, a declarat Putin.

PUTIN: "I hear some say that there may be military and non military measures taken against Gaza, similar to the blockade of Leningrad during World War II. We understand where that goes, and this is unacceptable." pic.twitter.com/9b6Y1Bpt7Y