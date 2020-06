NBA, campionatul nord-american de baschet, se reia OFICIAL pe 30 iulie

Campionatul se va relua astfel pe 30 iulie la Orlando, după peste patru luni de la întreruperea survenită pe 11 martie, consecutiv cu anunţul testării pozitive la coronavirus a franceului Rudy Gobert, jucătorul lui Utah Jazz. Calendarul prevede până la şapte meciuri pe zi, pe trei terenuri diferite în "bula" de la Disney World Resort, scrie Agerpres.



Sunt vizate 22 de echipe din 30 care vor disputa în prima fază câte opt meciuri din sezonul regulat fiecare, înaintea unor baraje eventuale pentru locul 8 din fiecare conferinţă, ultimul loc calificativ pentru faza playoff.



Faza playoff se va desfăşura apoi de manieră clasică, după sistemul cel mai bun din şapte partide, iar finala NBA va avea loc cel mai târziu pe 13 octombrie.

⚡️ ICYMI: NBA Comeback begins July 30th with daily and nightly games on ESPN, TNT, ABC, NBA TV and NBA League Pass!



Recap everything you need to know here. #WholeNewGame https://t.co/S9nchmQcWY