„Să ne bucurăm împreună de un pas istoric pentru destinul ţării noastre. Am reuşit să obţinem încrederea Uniunii Europene, am păstrat unitatea şi am muncit cu toţii foarte mult pentru ca Moldova să câştige şansa unui viitor mai bun pentru toţi cetăţenii", este mesajul transmis de Maia Sandu potrivit Ziare.com.

Maia Sandu îndeamnă instituţiile, partenerii de dezvoltare și antreprenorii din Moldova să vorbească despre integrarea europeană, să promoveze parcursul european al ţării şi, împreună, să transforme întreaga Moldovă într-un stat european.

„Vă aştept duminică, pe 17 decembrie, la ora 14:00, în curtea Preşedinţiei, să ne bucurăm împreună", a precizat Maia Sandu.

Invitația vine la o zi distanță după ce Maia Sandu a anunțat oficial lansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE.

