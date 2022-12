Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat noile bombardamente de luni ale Rusiei asupra Ucrainei, într-o postare pe pagina sa de Twitter, lansând un apel către comunitatea internaţională să-şi crească presiunile asupra Moscovei pentru a pune capăt agresiunii acesteia în Ucraina.

Maia Sandu cere comunităţii internaţionale să îşi sporească presiunile asupra Rusiei

Maia Sandu a condamnat luni atacurile repetate ale Rusiei asupra cetăţenilor, facilităţilor civile şi infrastructurii critice din Ucraina.

„Comunitatea internaţională ar trebui să îşi consolideze presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul. Numai astfel putem pune capăt suferinţei şi pierderii de vieţi omeneşti”, a scris pe Twitter preşedinta Republicii Moldova.

We strongly condemn Russia’s repeated attacks on #Ukraine’s citizens, civilian facilities & critical infrastructure. The international community should strengthen its pressure on Russia to stop the war. Only this way can we end the suffering & loss of lives.