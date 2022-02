„Prin recunoașterea regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Rusia își încalcă angajamentele și subminează suveranitatea Ucrainei”, a spus Emmanuel Macron.

„Condamn această decizie. Am solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU și o sancțiune europeană țintită”, a spus președintele francez.



En reconnaissant les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, la Russie viole ses engagements et porte atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. Je condamne cette décision. J’ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies et des sanctions européennes.