Un atac armat sângeros a avut loc în prima oră a zilei de joi, în jurul orei 1:00 (ora 8:00, ora României), în California, la doar 80 de km sud-est de Los Angeles.

Un bărbat a deschis focul într-un mic bar și restaurant din Trabuco Canyon, comitatul Orange, cel puțin cinci persoane fiind ucise şi alte câteva rănite, potrivit unui ultim bilanț transmis de autoritățile locale din comitatul Orange la câteva ore de la măcel.

Atacatorul era un ofiţer de poliţie pensionat care îşi urmărea soţia de care se despărţise, relatează cotidianul Los Angeles Times citând surse anonime, potrivit agerpres.ro.

5 dead including suspect, 6 shot and transported in mass shooting at Cooks Corner Bar in Orange County #breaking #news #breakingnews #shooting #orangecounty #cookscorner pic.twitter.com/e2AlLTuyex

"Confirmăm că patru persoane au murit la faţa locului, între care atacatorul. Şase persoane au fost transportate la spital, între care cinci cu răni provocate de gloanţe", a indicat biroul şerifului din comitatul Orange pe platforma X (fostă Twitter) imediat după atac.

Ulterior a fost confirmat bilanțul victimelor: 5 morți și 6 răniți.

At least 5 people are dead and 6 people wounded in Orange County, California at Cook’s Corner biker bar. Police say the shooter is a retired police officer, who began shooting after a domestic dispute 🙏🏾 pic.twitter.com/SnDwH57vYq