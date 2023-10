Forțele de Apărare ale Israelului publică imagini de la interogatoriul unor luptători Hamas care au participat la masacrul din 7 octombrie din sudul Israelului, în care aceștia confirmă că gruparea are o ascunzătoare sub spitalul Shifa din orașul Gaza, potrivit Times of Israel.

Publicarea imaginilor vine la o zi după ce purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a acuzat Hamas că are principala sa bază de operațiuni sub spital, cel mai mare din Fâșia Gaza.

„Avem dovezi concrete că sute de teroriști au invadat spitalul pentru a se ascunde acolo după masacrele din 7 octombrie”, a spus Hagari.

El spune că Israelul are informații că există mai multe tuneluri care duc la baza subterană, astfel încât liderii Hamas nu trebuie să intre în spital pentru a ajunge acolo. El a precizat că există și o intrare în complexul subteran din interiorul uneia dintre secțiile spitalului.

„Teroriștii Hamas operează în interiorul și sub spitalul Shifa – și alte spitale din Gaza – cu o rețea de tuneluri teroriste. Al Shifa nu este singurul spital, este unul dintre multe. Folosirea spitalelor de către Hamas este sistematică”, a spus Hagari, potrivit Times of Israel.

Potrivit armatei, securitatea internă a Hamas are un centru de comandă în interiorul Spitalului Shifa, din care direcționează tirurile de rachete asupra Israelului.

SURSA