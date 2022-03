„Așa cum Biden l-a numit pe Putin un ucigaș în urmă cu aproape exact un an, remarca lui „criminal de război” de astăzi este atât exactă, cât și insuficientă, dacă nu este susținută de acțiuni. A-l ține pe Putin la masa cu Iranul sau oriunde îi spune lui și prietenilor săi că este vorba doar din buze și că el este încă șeful.

As with Biden calling Putin a killer almost exactly one year ago, his "war criminal" remark today is both accurate and insufficient if not backed up by action. Keeping Putin at the table with Iran or anywhere tells him & his cronies it\"s just lip service & he\"s still the boss. — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 16, 2022

SUA refuză să trimită imediat cele mai bune arme în Ucraina pentru a evita distrugerea totală a forțelor lui Putin în Ucraina, ceea ce ar pune în pericol prioritatea mai mare a Casei Albe în acordul cu Iranul? Dacă nu, care este motivul?

Has the US been behind Europe because it wants to give Ukraine enough to die more slowly, providing more time for Russian cooperation in a nuke deal with a terror state? With two terror states, actually. — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 16, 2022

Întrebările mele: Dar Crimeea și Donbasul? Dacă Putin semnează actele dar nu pleacă cu adevărat, ca în Georgia? Dar despăgubirile acordate Ucrainei? De ce să faci înțelegeri cu un criminal de război în care știi că nu poți avea încredere?

My questions: What about Crimea & Donbas? What if Putin signs the papers but doesn\"t really leave, as in Georgia? What about reparations to Ukraine? Why make deals with a war criminal you know you cannot trust? — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 16, 2022

Mai multe semnale amestecate de la administratorul Biden. Încearcă ei să-l încurce pe Putin sau sunt ei înșiși confuzi? Blinken spune că sancțiunile nu sunt permanente. Rusia este încă activă în acordul cu Iranul. Apoi Biden îl numește pe Putin criminal de război. Este nevoie de acțiune, nu de cuvinte.

More mixed signals from the Biden admin. Are they trying to confuse Putin or are they confused themselves? Blinken says sanctions not permanent. Russia still active in Iran deal. Then Biden calls Putin a war criminal. Action needed, not words. — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 16, 2022

Occidentul vrea să fie politicos, să joace după reguli și și-a pierdut capacitatea de a lupta împotriva dictatorilor care exploatează acele reguli, fără a le urma ei înșiși”, a scris Garry Kasparov, miercuri, pe contul său de Twitter.