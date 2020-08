Jurat X Factor, spitalizat de urgență - Și-a fracturat coloana vertebrala și a fost supus unei operații

Simon Cowel a cazut de pe o bicicleta electrica in apropierea casei sale din Malibu. El si-ar fi rupt spatele si a fost transportat de urgenta la spital. Simon Cowel este cunoscut pentru aparitiile sale ca jurat in emisiunile X Factor, America's Got Talent. Vedeta are 60 de ani. El a fost supus de urgenta unei interventii chirurgicale.

Purtătorul de cuvânt al vedetei spune că acesta şi-a fracturat coloanala vertebrală.



„E ţinut sub observaţie, e pe mâini bune”, adaugă el.



Simon urma să apară ca jurat în show-urile live al celui mai recent episod America's Got Talent, care va începe săptămâna viitoare.