Forțele de Apărare Israelului spun că l-au ucis pe șef adjunct al direcției de informații a Hamas, Shadi Barud, într-o lovitură în Fâșia Gaza astăzi.

Barud era acuzat că a plănuit atacurile din 7 octombrie în sudul Israelului, împreună cu liderul Hamas, Yahya Sinwar.

Barud a deținut și alte funcții în direcția de informații a grupului terorist și „a fost responsabil pentru planificarea a numeroase atacuri teroriste împotriva civililor israelieni”, a mai precizat IDF., care a difuzat și inregistrarea video a loviturii în care l-ar fi eliminat pe liderul Hamas.

