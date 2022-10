Bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost găsit în satul Agia Pelagia, situat pe malul mării, despre care se crede că a fost cel mai afectat de furtunile puternice care au provocat pagube devastatoare sâmbătă.

A man has drowned and a woman is missing after their car was washed away by flash floods on Crete.



