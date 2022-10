Cel puțin 1.700 de persoane au murit din cauza inundațiilor devastatoare provocate de ploile musonice și de topirea ghețarilor din regiunile montane din nordul Pakistanului.

Floods wreaking havoc in Pakistan; 40+ small dams breached. 210+ bridges collapsed; at least 1,415 people dead. 50M people were displaced.