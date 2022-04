„Încă din primele zile ale invaziei Ucrainei de către Nokia, a fost clar că era imposibil să ne continuăm prezența în Rusia. În ultimele săptămâni, am suspendat livrările, am oprit noi afaceri și am relocat activitățile noastre limitate de cercetare în afara Rusiei. Acum putem anunța retragerea de pe piața rusă”, a spus compania într-un comunicat.

În același timp, Nokia a reamintit că țările occidentale au avertizat împotriva colapsului rețelelor de telecomunicații din Rusia din motive umanitare și a subliniat importanța asigurării faptului că rușii își păstrează accesul la internet și la informații din exterior. Din această cauză, chiar și după părăsirea Rusiei, compania își va păstra sarcina de a menține aceste rețele și de a solicita licențele necesare pentru a oferi acest sprijin, în măsura în care nu contravine sancțiunilor actuale. Compania a mai menționat că Rusia a reprezentat mai puțin de 2% din vânzările noastre nete în 2021. „Având în vedere cererea mare pe care o vedem în alte regiuni, nu ne așteptăm ca această decizie să ne afecteze capacitatea de a ne îndeplini prognozele pentru 2022”, se arată în comunicat. După cum a raportat Ukrinform, la 24 februarie 2022, Federația Rusă a lansat un război neprovocat împotriva Ucrainei. Invadatorii bombardează și bombardează orașe și sate pașnice din Ucraina, torturează și ucid civili. Sute de companii de renume mondial au încetat să mai lucreze în Rusia și au arătat astfel că vor finanța statul care a început războiul din Ucraina.