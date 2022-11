Din imaginile încărcate pe rețelele de socializare se poate vede că mașina acestuia s-a transformat, practic, într-un munte de fier, din care lipseau însă multe părți, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că impactul a fost unul deosebit de violent. Nu este însă clar dacă automobilul s-a izbit de ceva, a intrat sau a fost lovit de o altă mașină.

New footage from the scene of the accident in which Stremousov allegedly died

/4 pic.twitter.com/TtjDN8HjUL — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 9, 2022

Se pare chiar că acesata s-ar fi rupt în două sau cel puțin așa reiese având în vedere imaginile din online. În plus, pe asfalt se observă dâre lungi de sânge.

Partea rusă nu a oferit nici până în acest moment informații despre cauzele producerii accidentului. Astfel, nu se știe dacă Kirill Stremousov se afla la volanul mașinii în momentul producerii accidentului și nici dacă acesta era sau nu singur în mașină.

