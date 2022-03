Potrivit lui Dmytro Zhyvytskyy, șeful Administrației Regionale de Stat Sumi, trupele ruse trag intenționat în civili. Locuitorii sunt sfătuiți să rămână acasă, deoarece sunt semnalate lupte de stradă în regiune.

Nu au putut ocupa orașul în timpul atacului lor asupra Kievului, așa că pur și simplu au început să-l bombardeze cu tot ce aveau. Au distrus școli, grădinițe, spitale. Acesta este adevărat terorism!, spun oamenii.



70 Ukrainian soldiers were killed in Okhtyrka, Sumy region, due to military unit shelling. Earlier that day, occupants hit an oil depot in Okhtyrka with a vacuum bomb known as the most deadly non-nuclear bomb. The use of thermobaric weapons violates the Geneva Conventions. pic.twitter.com/K5H9Cx5cXY