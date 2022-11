Ninsorile au făcut ravagii în statul New York acolo unde drumuri importante au fost închise și zborurile au fost anulate. După furtuna de zăpadă care a măturat orașe întregi, utilajele de deszăpezire au intervenit cu excavatoare și basculante.

Autoritățile au mobilizat, pe toate drumurile importante, mii de utilaje de deszăpezire. Un astfel de camion cu plug care înlătura zăpada a luat foc în mers după ce a fost suprasolicitat zeci de ore încontinuu.

„Asta s-a întâmplat în 24 de ore. Am avut între 1,5 și 1,8 metri de zăpadă în doar o zi, cu siguranță a fost uriașă. Locuiesc aici de-o viață, acesta este cea mai mare cantitate în doar 24 de ore, dintotdeauna!”, spune un localnic.

It's not yet even winter, and several FEET of lake-effect snow have hammered western New York. These cars are completely buried in the snow.



Also, here's an aerial view of what it looked like over Blasdell, NY today.#NYwx #snowstorm pic.twitter.com/yIGOOrqcdl