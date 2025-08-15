„Nu mă aștept ca în urma acestei întâlniri să rezulte un plan de pace clar”, a mai spus John Sawers.

„Dacă există, este o veste foarte proastă pentru Ucraina, deoarece dacă Putin reușește să-l blocheze pe președintele Trump într-o poziție apropiată de ideea Rusiei despre cum se va termina războiul, Ucraina ar putea fi, practic, subjugată Kremlinului”, a arătat fostul șef MI6.

Acesta este de părere că oamenii au dreptate să fie „sceptici” față de Putin, dar spune că există „o oportunitate în Alaska” astăzi.

„Cred că orice efort de a pune capăt războiului este binevenit și există o oportunitate aici. Oricât de sceptic aș fi în privința lui Putin, există o oportunitate de a începe un proces care ar putea pune capăt acestui conflict”, a mai spus John Sawers.