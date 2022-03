Ben Grant, în vârstă de 30 de ani, este fiul cel mare al deputatei conservatoare Helen Grant, responsabilă în guvern cu problema educaţia fetelor şi fost secretar de stat.



„Nu am fost trimis, nu are nimic de-a face cu guvernul, nimic de-a face cu mama mea", a declarat el pentru cotidianul britanic The Guardian care l-a întâlnit la sfârşitul săptămânii trecute în gara din Lviv (Vestul Ucrainei), aşteptând un tren spre capitala Kiev.



El face parte dintr-un grup de şapte foşti militari.



Ben Grant, tată a trei copii, a explicat că a luat decizia după ce a văzut imagini cu un bombardament rus asupra unei case din care se auzeau strigăte de copii. În opinia sa, vor mai fi o sută care vor merge în Ucraina.