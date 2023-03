FILMUL tragediei. Cum s-a produs ciocnirea dintre cele două trenuri - cel puțin 43 de persoane au murit

Accidentul feroviar s-a produs cu câteva minute înainte de miezul nopții, marți seară, 28 februarie, în apropiere de orășelul Evanghelismos din estul Greciei, la aproximativ 130 de kilometri de Salonic și 200 de kilometri de Atena.

Un tren de pasageri, care venea de la Atena cu 350 de oameni la bord, mulți dintre ei studenți care se întorceau din vacanță, s-a ciocnit frontal cu unul de marfă, plecat din Salonic. S-au lovit la ieşirea dintr-un mic tunel pe deasupra căruia trece autostrada care leagă principalele două oraşe ale ţării. Impactul a fost devastator: mai multe vagoane au deraiat în câmp, iar trei dintre ele au luat foc.

Şocul a fost atât de puternic încât locomotivele şi vagoanele din faţă au fost complet zdrobite. Mecanicii celor două garnituri au murit pe loc, relatează BBC.

Mai mulți călători au fost pur și simplu azvârliţi pe ferestrele vagoanelor, în urma impactului violent.

Disperaţi să iasă din trenul care luase foc, unii au spart geamurile cu propriile bagaje.

Primele patru vagoane ale trenului de călători au ieșit de pe șine, iar primele două după locomotivă au fost complet distruse.

Fiery Greece train collision kills 29, injures at least 85, Drone footage shows aftermath of head-on train crash pic.twitter.com/9VxO49Tfcj