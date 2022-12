În imaginile filmate de martori și postate pe rețelele sociale se vede cum viitura se năpustește violent printre stânci. Situl arheologic Petra a fost inundat, iar oamenii au fost evacuați de urgență.

Din fericire, nu au fost victime. Un incident asemănător a avut loc în urmă cu patru ani. Atunci și-au pierdut viața peste 20 de persoane.

Italienii au parte de vreme neobișnuit de caldă. Creșterea, datorată așa-numitului "anticiclon nord-african", a afectat în special regiunile sudice, cu temperaturi de până la 25°C în Sicilia.

I still can\"t believe we got to do this today.

I never want to give my children THINGS; I prefer experiences and memories. And this was certainly one to remember forever, thanks to the lovely Sicilian crew who led us out on deck to see...THIS 💙#vulcano #travel #sicily pic.twitter.com/taD7yldyxe