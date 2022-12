Autorităţile talibane ordonă interzicerea accesului în învăţământul superior al fetelor, pe o perioadă nedeterminată, în Afganistan, anunţă Ministerul taliban al Învăţământului Superior, după ce au interzis fetelor, în martie, accesul şcolile secundare.

Sunteţi informaţi toţi să puneţi în aplicare ordinul menţionat de a suspenda educaţia femeilor până la noi ordine”, se arată în această scrisoare, publicată de către ministrul Învăţământului Superior, Neda Mohammad Nadeem.

BREAKING: The Taliban have announced the CLOSURE of universities for women in Afghanistan, according to a letter by the Taliban's higher education minister.



The letter states that all universities will remain closed for women until further notice.



