Luni după-amiază, o explozie a avut loc în cartierul londonez Elephant and Castle. Peste 100 de pompieri sunt în prezent la fața locului. Patru mașini din apropierea stației au luat foc, potrivit primelor informații.

Ofițerii și Serviciul de Ambulanță din Londra sunt la fața locului pentru a ajuta Brigada de Pompieri din Londra. S-au închis drumurile din zonă, iar oamenii sunt sfătuiți să evite zona. Stația a fost evacuată, iar evacuările rezidențiale sunt în curs de desfășurare.

JUST IN - 10 videos showing massive fire at Elephant and Castle station in London https://t.co/K6eDhGxsOZ