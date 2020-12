EXPLOZIE puternică pe un aeroport din Yemen! Cel puțin 26 de victrime în măcelul de la Aden

Un atentat cumplit a avut loc la aterizarea avionului cu membrii Guvernului din Yemen. Au avut loc mai multe explozii successive, exact in momentul in care oficialii au inceput sa coboare din aeronava. Autoritățile au transmis că numărul morților și al răniților se ridică la câteva zeci. Toți membri Executivului au scăpat cu viață. Tragedia a fost transmisa in direct, iar imaginile sint teribile. Deocamdată nimeni nu a revendicat atentatul. Cel puțin 26 de persoane au murit și alte peste 50 au fost rănite pe aeroportul din Aden, capitala provizorie a Yemenului în război, unde tocmai aterizase un avion care transporta noul guvern de unitate, relatează AFP.

