Explozia a avut loc într-o parte a complexului unde sunt incinerate deșeurile, a anunțat Currenta, operatorul parcului industrial Chempark. Nu este clar încă ce a cauzat explozia, scrie Reuters.

Agenția de protecție civilă a guvernului german a avertizat cu privire la „pericolul extrem”.

Oamenii care locuiesc în împrejurimi sunt sfătuiţi să rămână în case şi să ţină ferestrele închise.

,,Locuitorii ar trebui să meargă în interior și să țină ușile și ferestrele închise”, a spus operatorul Chempark Currenta.

