Un avion privat de mici dimensiuni cu cinci cetăţeni germani la bord plus pilotul s-a prăbuşit sâmbătă în largul Costa Ricăi. Echipele de salvare din Costa Rica au descoperit până în prezent corpul unui adult şi al unui copil în apele Mării Caraibilor.

Aeronava, un Piaggio P180 Avanti, a dispărut de pe radare vineri seara, în drum din Mexic către Puerto Limon, pe coasta de est a Costa Ricăi.

Dispariția s-a produs la aproximativ 33 de kilometri de coastă, în drum spre aeroportul Limon, oraș-port de pe coasta Caraibelor din Costa Rica. Aeronava a decolat din Palenque, un oraș mexican popular în rândul turiștilor pentru vestigiile sale arheologice, cu două ore și 41 de minute înainte de a pierde comunicarea cu turnul de control aerian de lângă Limon, potrivit Deutsche Welle.

Eforturile de căutare au fost suspendate iniţial în timpul nopţii din cauza vremii nefavorabile.

Resturi ale aparatului au fost localizate mai devreme sâmbătă la circa 28 kilometri în largul aeroportului din Limon.

"La 28 de km de aeroportul Limón, în Marea Caraibilor, au fost localizate epave care aparent indică că este vorba despre aeronavă. Momentan nu am localizat niciun cadavre sau oameni în viață", a anunțat inițial viceministrul Securității Publice Martin Arias.

Ulterior a fost anunțată recuperarea a două cadavre, al unui adult și al unui copil.

Ministerul de Externe de la Berlin nu a comentat identitatea victimelor, menţionând că ambasada germană din San Jose este în contact cu autorităţile locale pentru clarificarea celor întâmplate.

Cine se afla la bord - Primele informații după găsirea a două cadavre

La bordul avionului prăbușit s-ar fi aflat fondatorul sălilor de sport McFit, Rainer Schaller, partenera sa şi cei doi copii ai lor, şi un alt bărbat, scrie presa germană.

Toți cei cinci pasageri ar fi cetățeni germani, iar pilotul este cetățean elvețian, potrivit ministrului Securității Publice, Jorge Torres.

Purtătoarea de cuvânt a McFit, Jeanine Minaty, a declarat că fondatorul și CEO-ul companiei de fitness, Schaller, se afla în avion, potrivit presei germane. Partenera lui Christiane Schikorsky a fost și ea la bord, împreună cu copiii lor

McFit este cel mai mare lanț de săli de sport din Germania, cu peste 200 de studiouri de fitness numai în Germania, plus centre în Austria, Italia, Polonia și Spania. Are peste 1,4 milioane de membri. Schaller a fondat McFit în 1996 iar un an mai târziu a deschis prima sală în Würzburg.

Schaller a fost proprietarul companiei ce a organizat festivaluli de muzică electronică Love Parade, din 2010, în Duisburg, vestul Germaniei. Atunci au murit sufocate 21 de persoane și alte 500 au fost rănite într-un tunel prin care se intra la festival. După acel eveniment, Schaller a anunțat că festivalul va fi anulat definitiv. Evenimentul a fost reînviat anul acesta la Berlin de DJ Dr. Motte sub un nou nume, „Rave the Planet”.

Potrivit unei investigații din 2019 a televiziunii germane ARD, averea netă a lui Schaller a fost estimată la aproximativ 250 de milioane de euro (246 de milioane de dolari).