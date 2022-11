Fiica fostului președinte Donald Trump a arătat ca o adevărată prințesă într-o rochie albă cu aplicații strălucitoare, semnată Elie Saab, părul ondulat și cercei cu diamante. De asemenea, și mama miresei, dar și domnișoara de onoare, Ivanka, au purtat ținute de la același designer, scrie dailymail.co.uk.

Evenimentul a început la ora locală 17.00, Tiffany Trump fiind condusă la altar de către tatăl său.

Donald Trump a purtat un costum de culoare neagră elegant. Ulterior, fostul președinte s-a așezat alături de soția sa, Melania, și fiul lor, Barron.

Great picture of President Trump and Melania Trump at the the wedding of Tiffany Trump and Michael Boulos. pic.twitter.com/YCPD1HHPKK

După ceremonie, Tiffany și Michael au făcut primele poze de proaspăt căsătoriți alături de familiile lor.

One of the funniest things I have seen in a long time… @IvankaTrump cropped @kimguilfoyle out of her Instagram post from Tiffany Trump’s wedding.



(Original photograph on the right) pic.twitter.com/Eko1EFpn6T