"Corupția în țara noastră este teribilă și nimic nu merge bine pentru țara noastră, nimic nu merge bine de aproape trei ani. Eram independenți energetic, eram respectați în întreaga lume. Nu vreau să spun că eram temuți, nimeni n-ar prefera un astfel de cuvânt.



Sondajele sunt foarte bune. Sunt foarte bune pentru un motiv. (n.r. oamenii) au iubit cei patru ani pe care i-am petrecut la putere. Am avut cea mai mare economie din istorie.



Rusia nu ar fi intrat în Ucraina. Nici atacul din Israel nu s-ar fi întâmplat.



Am reconstruit întreaga noastră armată. Am fost respectați mai mult decât oricine altcineva. Țara noastră a cunoscut cel mai înalt nivel de respect.



Dacă nu câștigăm aceste alegeri, nu o să mai avem o țară. Ei ne distrug țara chiar în fața ochilor noștri. Nu o să lăsăm să se întâmple asta", a declarat Trump.