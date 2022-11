„Acesta este cel mai trist anunţ pe care a trebuit să-l fac vreodată. Maryann şi familia şi-au pierdut un soţ şi un tată minunat, iubitor, mi-am pierdut cel mai bun prieten şi lumea a pierdut unul dintre cei mai mari cântăreţi care au trăit vreodată. Prea supărat să mai spun ceva în acest moment", a scris Agnew pe Facebook.

McCafferty a fost solistul Nazareth de la înfiinţare, în 1968, până în 2013, când trupa şi-a anunţat retragerea din turnee din cauza unor probleme de sănătate. A apărut pe toate albumele Nazareth până în 2014, începând cu "Nazareth" din 1971, şi a participat la turnee cu grupul timp de 45 de ani.

Ultimul album al formaţiei Nazareth în care a fost implicat McCafferty a fost "Rock ‘n’ Roll Telephone" din 2014.

În 2019, McCafferty a lansat "Last Testament", al treilea şi ultimul său album solo, care a venit după "Dan McCafferty" din 1975 şi "Into The Ring" din 1987.

Nazareth este cunoscut cel mai bine pentru albumul lor din 1975 "Hair Of The Dog", care a inclus piesa din titlu şi o copertă a baladei "Love Hurts" de la The Everly Brothers.

Trupa a rămas activă, Agnew fiind singurul membru original, şi cu noul solist Carl Sentance.

La începutul acestui an, membrul fondator Manny Charlton a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea morţii chitaristului a fost confirmată de nepotul său, Jamie Charlton, care a distribuit o fotografie pe reţelele de socializare cu mesajul "RIP Grandad".

Ricky Warwick, liderul trupelor Black Star Riders şi Thin Lizzy, s-a numărat printre cei care i-au adus un omagiu lui McCafferty. El a scris pe Twitter: "Foarte trist să aud astăzi despre dispariţia lui Dan McCafferty de la Nazareth. Am fost onorat să fiu în compania lui în turneul Rock Meets Classic în 2016. Condoleanţe familiei şi prietenilor apropiaţi".