Ea a devenit cunoscută la nivel internaţional graţie blogului ei şi cărţii de gastronomie inspirată de bestsellerul din anii 1960 despre bucătăria franceză scris de Julia Child.

Julie Powell / Sursa foto: Profi Media

Născută şi crescută în Austin, Texas, ea a lucrat în administraţia oraşului New York, înainte de a lansa un blog pe care l-a transformat în carte de succes în 2005: "Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen", tradusă în franceză cu titlul "Julie et Julia: sexe, blog et boeuf bourguignon" (Seuil, 2008).

În stil umoristic, Julie Powell a comentat şi a încercat să realizeze reţetele celebrei Julia Child (1912-2004), autoare în 1961 a bestsellerului "Mastering the Art of French Cooking" care a încercat în epocă să popularizeze bucătăria franceză în rândul femeilor americane.

Un film "Julie & Julia" (2009), realizat de Nora Ephron, a fost adaptat după cartea lui Julie Powell şi autobiografia Juliei Child ("My Life in France") pentru a face un portret al celor două femei cu actriţele Amy Adams ca Julie Powell şi Meryl Streep în rolul Julia Child.

Parcursul Juliei Powell, decedată miercuri, a inspirat zeci de bloguri de bucătari şi autoare culinare americane precum Dorie Greenspan, Ina Garten, Deb Perelman, Alison Roman şi franceza Clotilde Dusoulier.

Deb Perelman s-a declarat marţi, pe Twitter "şocat să afle în această dimineaţă de moartea Juliei Powell, primul blogger culinar".