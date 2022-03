Renumita cântăreață din Georgia, LaShun Pace, a murit luni dimineață, la vârsta 60 de ani. Tragicul anunț a fost făcut de către familia artistei.

Pace, care s-a născut în Atlanta în 1961 și a crescut în cartierul Poole Creek, a devenit faimă cu vocea ei puternică în muzica ei solo și ca parte a grupului gospel The Anointed Pace Sisters cu frații ei.

Una dintre surorile mai mari ale lui Pace din grup, Dr. Duranice Ann Pace, a murit anul trecut

Artista s-a fost cunoscută datorită pieselor „I Know I've Been Changed” din debutul „He Lives” și „Act Like You Know”.

A fost inclusă în Christian Music Hall of Fame în 2007.