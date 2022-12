Într-o filmare cu evident scop propagandist, Maria Zaharova recită o strofă din poemul lui Vladimir Vîsoțki "Noi învârtim Pământul", dedicat jertfei soldaților din Armata Roșie în cel de-al Doilea Război Mondial.





"Cineva s-a ridicat, îndreptându-și spatele



Și un- glonte a primit în suflare,



Spre Apus, batalionul se târăște spre Apus



Ca-n acest Răsărit s-avem soare.



Îngropați în noroi, inhalăm duhoarea mlaștinilor



Dar închidem ochii să nu simțim mirosul.



Colo-n cer, Soare strălucește normal, fiindcă paşii spre Apus ni se-avântă."



recită Zaharova, cu vocea gâtuită de emoție și o lacrimă prelingându-i-se pe obraz.





Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova couldn't hold back her tears while reading Vladimir Vysotsky's WW2 poem "We're turning the earth" pic.twitter.com/EZVEWyHYNc