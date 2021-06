"Pentru ca cetatenii moldoveni trebuie sa cunoasca ADEVARUL, astazi va voi dezvalui motivul pentru care presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a "distantat" din punct de vedere politic inca din ianuarie 2020 de Andrei Nastase, liderul platformei DA! Raspunsul la aceasta intrebare pe care multi moldoveni il asteapta vi-l pot da astazi si are legatura cu scurta perioada in care Andrei Nastase a fost ministru de Interne al Republicii Moldova, perioada in care, din pacate pentru el, a "acceptat" acea punga de bani cash care saptamanal ajunge pe biroul celui care ocupa functia de ministru de Interne si care provine din contrabanda cu tigari de pe intreg teritoriul tarii! E un obicei "împământenit" inca din vremea lui Plahotniuc care astfel le daduse un "os de ros" slugilor sale Jizdan si Cavcaliuc, pentru a avea grija ca si aceasta afacere a oligarhului fugar sa "funcționeze" perfect. Acesta e, stimati alegatori moldoveni, motivul pentru care Maia Sandu, dupa ce a vazut in perioada cand conducea guvernul inregistrarile video puse la dispozitie de Igor Dodon prin intermediul celor de la SIS, inregistrari care il compromit total pe liderul platformei DA, a decis sa se "desparta" politic de Andrei Nastase! Celebra intamplare cu achizitionarea acelor costume de haine de la un magazin din Chișinău, costume pe care Andrei Nastase a "uitat" sa le achite, a fost doar mesajul public subtil transmis de Igor Dodon celui pe care si-l dorea de fapt ca si contracandidat in locul Maiei Sandu la alegerile prezidentiale din noiembrie 2020! Dragi moldoveni, asa s-a scris o mica parte din istoria recenta a Republicii Moldova!", a declarat unul din liderii Partidului Politic NOI, Cristian Rizea.